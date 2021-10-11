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Названа дата встречи Владимира Путина с новым составом Госдумы

15:43
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Глава государства примет депутатов в Кремле

Президент России Владимир Путин проведет встречу с депутатами Госдумы восьмого созыва во вторник, 12 октября. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.
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Российский лидер примет 450 парламентариев в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. При этом, согласно указу Путина, нижняя палата парламента впервые соберется на первое заседание в тот же день, сообщает ТАСС.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. По их результатам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. По одному месту в Госдуме досталось представителям "Партии Роста", "Гражданской платформы" и "Родины". Оставшиеся пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Замглавы Совета Безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев ранее выступил на семинаре "Профессиональная деятельность депутата", в ходе которого рассказал, в чем заключается искусство политического управления.

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