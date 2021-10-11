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Власти Турции объявили о продлении пляжного сезона

15:48
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Из-за коронавируса открывали сезон с запозданием

Пляжный сезон на турецких курортах завершится позже, чем в 2020 году. Власти республики приняли такое решение из-за того, что начался он с запозданием - с 22 июня - из-за коронавирусных ограничений.
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"Туристический сезон в нашем регионе закроется через месяц — с 10 по 15 ноября", — рассказал президент Ассоциации инвесторов туризма Антальи Хусейн Айдоган газете Türkiye Turizm.

Айдоган пояснил, что по окончании сезона будет закрыто будет около 80% отелей. Остальные 20% продолжат обслуживать клиентов в зимний период.

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