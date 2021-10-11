Путин оценил урожай в России в 2021 году

По всем основным группам продовольствия потребности страны обеспечены

На совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса президент России Владимир Путин отметил, что в этом году в стране удалось собрать хороший урожай.

В начале совещания глава государства поздравил всех причастных с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник отмечается во второе воскресенье октября.

"Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия", - подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что поставлена задача обеспечить аграриев семенами отечественной селекции на 75% в течение десяти лет.

"В ходе реализации научно-технической программы нами уже выведены сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комплексные технологические решения, создан серьезный задел", - резюмировал президент.

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