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Путин оценил урожай в России в 2021 году

15:49
  • понедельник
  • 11 октября 2021

По всем основным группам продовольствия потребности страны обеспечены

На совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса президент России Владимир Путин отметил, что в этом году в стране удалось собрать хороший урожай.
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В начале совещания глава государства поздравил всех причастных с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник отмечается во второе воскресенье октября.

"Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия", - подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что поставлена задача обеспечить аграриев семенами отечественной селекции на 75% в течение десяти лет.

"В ходе реализации научно-технической программы нами уже выведены сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комплексные технологические решения, создан серьезный задел", - резюмировал президент.

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