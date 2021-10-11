Путин оценил урожай в России в 2021 году

По всем основным группам продовольствия потребности страны обеспечены
На совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса президент России Владимир Путин отметил, что в этом году в стране удалось собрать хороший урожай.
В начале совещания глава государства поздравил всех причастных с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник отмечается во второе воскресенье октября.
"Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия", - подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что поставлена задача обеспечить аграриев семенами отечественной селекции на 75% в течение десяти лет.
"В ходе реализации научно-технической программы нами уже выведены сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комплексные технологические решения, создан серьезный задел", - резюмировал президент.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram