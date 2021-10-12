Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Львам день подарит массу событий, а в Рыбах проснется дух авантюризма

Гороскоп на сегодня, 12 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овен

Продуктивная неделя этого дня заставит вас выполнить массу дел из чек-листа, который вы пишите последний месяц. Вечером обязательно поблагодарите себя за старания.

Телец

Внимание: сегодняшний день противопоказан для трат! Шопинг и даже инвестиции не принесут ничего хорошего, так что заранее обсудите с собой их необходимость.

Близнецы

Отличный день для работы с брендом и репутацией, проведения корпоративных мероприятий и личных праздников, старта новых полезных привычек. Удастся буквально все, за что решите взяться.

Рак

У вас начнется неблагоприятный период, поэтому не стройте глобальных планов. Отдохните по мере возможностей, позвольте себе ни о чем не думать. Просто плывите по течению.

Лев

День для представителей этого знака окажется благоприятным. Он подарит много событий, которые улучшат ситуацию в денежном плане. Вам поступит несколько предложений, не игнорируйте их долго.

Дева

Довольно опасный день, способный заставить вас сомневаться в собственных силах. Доверяйте только интуиции и внутреннему критику, а все плохое, что появится извне, отсекайте как ненужное.

Весы

Великолепное время, которое станет судьбоносным. Ждите определенного известия от близкого человека, которое окажется ценной подсказкой от Вселенной.

Скорпион

Будьте аккуратны, у вас сейчас сложный период! Держитесь своей точки зрения, несмотря ни на что, и не позволяйте посторонним людям ставить вам палки в колеса. Если дело не заладится, просто перенесите его.

Стрелец

Для вас этот день особенный! Утром вас пленит вдохновение, которое не отпустит в течение всего дня. Под его руководством вы без проблем и выполните все, что наметили.

Козерог

Вас ожидает хороший день, приправленный любовью и романтикой. Возьмите от жизни все, что она предлагает, и получите даже больше, чем хотели.

Водолей

Благоприятный для вас день, который станет олицетворением уверенности. Идите вперед к намеченной цели без оглядки на людей или события, оставленные за плечами. Звезды с вами.

Рыбы

В вас проснулся дух авантюризма, так что следуйте ему! Эмоции, полученные в этот день, привлекут невероятные события. Пора писать книгу о своей насыщенной жизни!

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