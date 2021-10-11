Общепит Липецкой области перейдет на систему QR-кодов

Наряду с этим вводится экспресс-тестирование на антиген COVID-19

Власти Липецкой области вводят в заведениях общественного питания систему QR-кодов. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказали в администрации региона.

Соответствующее решение принято в свете сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Отныне при входе в ресторан или кафе посетителю предложат показать QR-код сертификата вакцинации и документ, удостоверяющий личность.

Наряду с этим при обслуживании вызовов на дом пациентам старше 18 лет, демонстрирующих симптомы коронавируса, будут проводить экспресс-тестирование на антиген COVID-19. С этой целью в поликлиники Липецка завезли первую партию тестов, до конца недели ожидается поставка еще 10 тысяч тестов в райцентры, сообщает РИА Новости.

Решение ввести QR-коды приняли также власти Новгородской области. Как уточнил глава региона Андрей Никитин, во все объекты — крытые стадионы, фитнес-центры, спортклубы, библиотеки, музеи, театры, кинотеатры, объекты общественного питания — доступ будет осуществляться по QR-кодам.

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