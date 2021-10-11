Гражданство России в этом году получат более 656 тыс. иностранцев

Сроки рассмотрения заявлений сокращены

Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что в 2021 году гражданство России получат свыше 656 тысяч человек. Об этом говорится в статье замминистра, опубликованной "МВД медиа".

"Численность лиц, принятых в гражданство Российской Федерации, увеличилась с 498 тыс. человек в 2019 году до 656 тыс. в 2020 году, а в текущем году будет еще больше", - сказано в материале.

Таких результатов удалось достичь благодаря мерам правового регулирования, заметил Горовой. Так, от прохождения собеседования для признания носителем русского языка освобождены граждане Белоруссии и Украины. Кроме того, порядок приобретения гражданства России упрощен для лиц, состоящих в браке с российскими гражданами и имеющих общих детей.

При этом сокращены сроки рассмотрения заявлений, исключено обязательное условие подтверждения доходов.

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