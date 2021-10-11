Собянин осмотрел итоги благоустройства детской больницы имени Сперанского

Новое пространство легко может стать исцеляющей средой

За год в Москве завершилась реконструкция 30 зданий поликлиник. Сейчас проходит ремонт ещё в 46 амбулаторных медучреждениях. Об этом рассказал мэр Москвы в ходе осмотра территории детской больницы имени Сперанского. Там завершилось масштабное благоустройство.

Для маленькой Вики эта прогулка как глоток свежего воздуха. Уютный сквер рядом с привычной ребёнку больницей осматривает бегом. Она будто боится, что просто не успеет рассмотреть детали. На улице девочка в последнее время бывает очень редко. Любой выход в свет - настоящее счастье.

"Мы смотрим на вид из окна. На комплекс "Москва-сити". Мы с довольно тяжёлым диагнозом лежим. Мы в аллергологии. С астмой", - объяснила Наталья Носова.

В детской больнице всё должно быть направлено на скорейшее выздоровление ребёнка. Не последнюю роль играет и та среда, где малыши вынуждены проводить всё время. А ведь многие, как и маленькая Вика, вынуждены сидеть в палатах и с грустью смотреть в окно. Для таких маленьких пациентов на территории больницы Сперанского установили необычные арт-объекты. С их помощью, к примеру, можно неплохо тренировать воображение, придумывая названия для каждой скульптуры. Рядом - другая инсталляция: большие разноцветные буквы, складывающиеся в такое нужное слово "Выздоравливай". Главное пожелание всем пациентам - забыть свои болезни и отправиться поскорее домой.

"Здесь всё направлено на то, чтобы и у родителей, и у ребёнка сложилось позитивное представление о жизни, позитивное представление о жизни, том, что болезнь позади. И необходимо от природы, от этой обстановки, от зелени получить подпитку с тем, чтобы как можно быстрее при участии, безусловно, наших знаменитых на всю страну врачей быстрее выздороветь", - сказал Анатолий Корсунский, главный врач ГБУЗ ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского.

Больница имени Сперанского - одно из старейших медицинских заведений столицы. Именно поэтому так важно было создать для пациентов комфортное пространство. Чтобы хоть как-то помочь абстрагироваться от своих болезней и просто побыть детьми. Общая площадь благоустройства территории - почти 8,5 гектара. С задачей однозначно справились. Сформировавшийся экологичный кластер легко может стать настоящей исцеляющей средой.

Позаботились не только о комфорте пациентов, но и сотрудников больницы. За инфекционным блоком обустроили спортивную площадку и зону отдыха для персонала. Для передвижения маломобильной категории населения на всей территории обеспечена безбарьерная среда. Скорейшее выздоровление напрямую зависит от многих факторов.

"Дети должны двигаться, все равно радоваться, и когда из окна видят депрессивную территорию, то, конечно, радости нет. Поэтому мы решили в больницах внешнюю среду менять постепенно. И больница за больницей превращаем территории в такие уже хорошего уровня общественные места, где можно и больным, и детишкам покачаться на качелях, родителям их прогуляться и местным жителям. Среда доступна для того, чтобы они могли гулять, потому что это парковая среда. Рядом еще благоустроена природная территория. В целом такой получился кластер, исцеляющая среда", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Совсем скоро свои двери для пациентов откроет и поликлиника. Она, по сути, перестраивается заново в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Этап строительства должен завершиться в феврале.

Александра Сергомасова, Андрей Корнилов, Денис Кузнецов, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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