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Собянин осмотрел итоги благоустройства детской больницы имени Сперанского

18:01
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Новое пространство легко может стать исцеляющей средой

За год в Москве завершилась реконструкция 30 зданий поликлиник. Сейчас проходит ремонт ещё в 46 амбулаторных медучреждениях. Об этом рассказал мэр Москвы в ходе осмотра территории детской больницы имени Сперанского. Там завершилось масштабное благоустройство.

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Для маленькой Вики эта прогулка как глоток свежего воздуха. Уютный сквер рядом с привычной ребёнку больницей осматривает бегом. Она будто боится, что просто не успеет рассмотреть детали. На улице девочка в последнее время бывает очень редко. Любой выход в свет - настоящее счастье.

"Мы смотрим на вид из окна. На комплекс "Москва-сити". Мы с довольно тяжёлым диагнозом лежим. Мы в аллергологии. С астмой", - объяснила Наталья Носова.

В детской больнице всё должно быть направлено на скорейшее выздоровление ребёнка. Не последнюю роль играет и та среда, где малыши вынуждены проводить всё время. А ведь многие, как и маленькая Вика, вынуждены сидеть в палатах и с грустью смотреть в окно. Для таких маленьких пациентов на территории больницы Сперанского установили необычные арт-объекты. С их помощью, к примеру, можно неплохо тренировать воображение, придумывая названия для каждой скульптуры. Рядом - другая инсталляция: большие разноцветные буквы, складывающиеся в такое нужное слово "Выздоравливай". Главное пожелание всем пациентам - забыть свои болезни и отправиться поскорее домой.

"Здесь всё направлено на то, чтобы и у родителей, и у ребёнка сложилось позитивное представление о жизни, позитивное представление о жизни, том, что болезнь позади. И необходимо от природы, от этой обстановки, от зелени получить подпитку с тем, чтобы как можно быстрее при участии, безусловно, наших знаменитых на всю страну врачей быстрее выздороветь", - сказал Анатолий Корсунский, главный врач ГБУЗ ДГКБ №9 им. Г.  Н. Сперанского.

Больница имени Сперанского - одно из старейших медицинских заведений столицы. Именно поэтому так важно было создать для пациентов комфортное пространство. Чтобы хоть как-то помочь абстрагироваться от своих болезней и просто побыть детьми. Общая площадь благоустройства территории - почти 8,5 гектара. С задачей однозначно справились. Сформировавшийся экологичный кластер легко может стать настоящей исцеляющей средой.

Позаботились не только о комфорте пациентов, но и сотрудников больницы. За инфекционным блоком обустроили спортивную площадку и зону отдыха для персонала. Для передвижения маломобильной категории населения на всей территории обеспечена безбарьерная среда. Скорейшее выздоровление напрямую зависит от многих факторов. 

"Дети должны двигаться, все равно радоваться, и когда из окна видят депрессивную территорию, то, конечно, радости нет. Поэтому мы решили в больницах внешнюю среду менять постепенно. И больница за больницей превращаем территории в такие уже хорошего уровня общественные места, где можно и больным, и детишкам покачаться на качелях, родителям их прогуляться и местным жителям. Среда доступна для того, чтобы они могли гулять, потому что это парковая среда. Рядом еще благоустроена природная территория. В целом такой получился кластер, исцеляющая среда", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Совсем скоро свои двери для пациентов откроет и поликлиника. Она, по сути, перестраивается заново в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Этап строительства должен завершиться в феврале.

Александра Сергомасова, Андрей Корнилов, Денис Кузнецов, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства территории детской больницы имени Сперанского
Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства территории детской больницы имени Сперанского
Благоустройство детской больницы имени Сперанского
Благоустройство детской больницы имени Сперанского
Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства территории детской больницы имени Сперанского
Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства территории детской больницы имени Сперанского
Благоустройство детской больницы имени Сперанского
Благоустройство детской больницы имени Сперанского
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