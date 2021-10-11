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Собянин оценил итоги благоустройства детской больницы имени Сперанского

16:05
  • понедельник
  • 11 октября 2021

На территории ГКБ создана "исцеляющая среда", отметил мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства территории детской ГКБ №9 имени Сперанского, а также ход комплексной реконструкции здания городской поликлиники №220 в Шмитовском проезде в Пресненском районе.

"Больница за больницей превращаем территории в такие уже хорошего уровня общественные места, где можно и детишкам покачаться на качелях, родителям их прогуляться и местным жителям. Среда доступна для того, чтобы они могли гулять, потому что это парковая среда. Рядом еще благоустроена природная территория. В целом такой получился кластер, "исцеляющая среда", - сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Работы по комплексному благоустройству территории ДГКБ имени Сперанского были начаты в октябре 2020 года и завершены в июле 2021 года. Между хирургическим корпусом и инфекционным создано комфортное пространство для отдыха и прогулок, украшенное цветниками и фигурами. На площадке установлены арт-объекты и качели.

Кроме этого, Собянин сообщил, что реконструкция здания поликлиники №220 должна завершиться в феврале.

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