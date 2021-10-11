ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС расширил санкции против России по Крыму

16:22
  • понедельник
  • 11 октября 2021

В перечень были добавлены восемь новых фигурантов

В понедельник совет Евросоюза расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", передает РИА "Новости".
Кремль отказался обсуждать с Киевом вопрос Крыма

Уточняется, что в перечень были добавлены восемь новых фигурантов. Там отныне 185 физлиц и 48 организаций. Среди новых добавленных - в основном судьи и прокуроры Крыма и Севастополя.

Ранее ЕС продлил персональные санкции по Крыму до 15 марта 2022 года.

Россия неоднократно давала понять, что тема территориальной принадлежности Крыма закрыта навсегда. Республика воссоединилась с Россией в 2014 году по результатам референдума, на котором более 96% жителей высказались за возвращение в Россию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.