ЕС расширил санкции против России по Крыму

В перечень были добавлены восемь новых фигурантов

В понедельник совет Евросоюза расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", передает РИА "Новости".

Уточняется, что в перечень были добавлены восемь новых фигурантов. Там отныне 185 физлиц и 48 организаций. Среди новых добавленных - в основном судьи и прокуроры Крыма и Севастополя.

Ранее ЕС продлил персональные санкции по Крыму до 15 марта 2022 года.

Россия неоднократно давала понять, что тема территориальной принадлежности Крыма закрыта навсегда. Республика воссоединилась с Россией в 2014 году по результатам референдума, на котором более 96% жителей высказались за возвращение в Россию.

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