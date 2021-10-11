РФПИ отреагировал на статью The Sun о "краже" формулы вакцины

Еще один фейк об успехе российского препарата

Российский фонд прямых инвестиций прокомментировал публикацию в британском издании The Sun, где говорилось о том, что при создании вакцины от коронавируса "Спутник V" использовались разработки AstraZeneca.

"Публикация The Sun - еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках. История, созданная таблоидом The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире", - сказано в сообщении.

В фонде заметили, что считают подобные атаки неэтичными, так как они подрывают усилия по вакцинации - не только российские, но и глобальные.

Как уточнили при этом в РФПИ, научного смысла в материале нет - препараты "Спутник V"и AstraZeneca используют разные платформы.

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