Умерла народная артистка Светлана Мизери

Ей было 88 лет
В московском театре "Сопричастность" сообщили о смерти народной артистки РСФСР Светланы Мизери. Актриса театра умерла на 89-м году жизни.
"С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим", – говорится в сообщении на сайте драмтеатра.
Светлана Мизери - известная актриса театра. В прошлом - звезда Театра Маяковского.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram