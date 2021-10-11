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Умерла народная артистка Светлана Мизери

16:45
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Ей было 88 лет

В московском театре "Сопричастность" сообщили о смерти народной артистки РСФСР Светланы Мизери. Актриса театра умерла на 89-м году жизни.

"С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим", – говорится в сообщении на сайте драмтеатра.

Светлана Мизери - известная актриса театра. В прошлом - звезда Театра Маяковского.

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Светлана Мизери
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