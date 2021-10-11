Водителя Собчак отправили под домашний арест

Мужчина устроил смертельное ДТП

Суд избрал меру пресечения для водителя Mercedes, попавшего в смертельное ДТП под Сочи, передает ТАСС. Мужчина отправлен под домашний арест.

Авария произошла вечером 9 октября. В автомобиле Mercedes S 500 находилась Ксения Собчак. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo.

35-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте, остальные участники ДТП получили травмы.

40-летний Олег Цой, который был за рулем Mercedes, признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Собчак и пассажиры Mercedes вызваны на допрос в качестве свидетелей.

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