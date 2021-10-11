В результате ДТП в Иране погибли 11 мигрантов

Их национальность неизвестна

Как передает агентство IRNA, в результате аварии в Иране погибли 11 человек. Пострадали еще 49.

Уточняется, что инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Хаш и Сараван. Два автомобиля перевернулись.

Известно, что все погибшие и пострадавшие были нелегальными мигрантами. Они собирались отправиться в центральные районы страны. Их национальность не уточняется.

Провинция, где случилась авария, граничит с Пакистаном и Афганистаном.

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