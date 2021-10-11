Вакцинация и новые ограничения в регионах: как Россия борется с ковидом

Коронавирус продолжает набирать силу

За минувшие сутки в России выявили 29 тысяч 409 новых случаев заболевания коронавирусом. Это максимум с начала года. Выздоровели 15 тысяч 460 человек. На фоне непростой эпидемической ситуации регионы ужесточают санитарные меры. Все больше субъектов вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Внедряются и другие профилактические инициативы.

Кадры с Нижнетагильского металлургического комбината - предприятие стало зоной, свободной от коронавируса. Его нет, потому что большинство сотрудников решили сделать прививку.

"В настоящий момент из общей численности энергоцеха коксохимического производства привито 89 процентов персонала", - рассказал Олег Ряков, и. о. главного инженера коксохимического производства.

В некоторых цехах привито сто процентов сотрудников - все это позволяет предприятию работать стабильно. Но за периметром коронавирус продолжает набирать силу. Всё больше российских регионов ужесточают антиковидные ограничения и вводят QR-коды. С 11 октября эта система начала действовать в Архангельской, Самарской, Курской, Воронежской областях, в Чечне, Кабарадино-Балкарии и Татарстане.

Вот так теперь выглядят заведения общепита в Чувашии - большая часть мест свободна. Подтверждать вакцинацию скоро придется и в Приморье - зонами, свободными от ковида, становятся все общественные заведения.

"Театры, кинотеатры, аквапарки, фитнес-клубы, рестораны и кафе. Там, где люди однозначно находятся без маски. Для того чтобы ограничить, предотвратить распространение коронавирусной инфекции", - объяснила Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края.

Всё дело в темпах вакцинации, которые снижаются в регионах. В Кремле их сегодня назвали непозволительно низкими, что является причиной большой смертности от нового заболевания в стране. Власти используют любую возможность, чтобы призвать людей сделать прививку. Это единственное средство от пандемии.

В Челябинске организованы мобильные пункты вакцинации. В Прикамье объявили о том, что начинают на время отстранять от работы непривитых сотрудников из сферы обслуживания населения. В Архангельской области - в городе Котлас - два десятка преподавателей из школы искусств получили постановления об отстранении от работы. Причина - упорное нежелание вакцинироваться. Они утверждают, что для борьбы с инфекцией им хватит естественного иммунитета. Вот только врачи с этим не согласны.

"Каждый, кто занимает активную антипрививочную позицию и рекрутирует в свои ряды других граждан, сомневающихся, он должен понимать, что косвенно несет ответственность, что люди заболеют и могут погибнуть", - сказал Дмитрий Богданов, главный врач котласской городской больницы.

Да к тому же один заболевший педагог и ученик в школе приводит к переводу на дистанционное обучение целого класса.

В школах Новосибирской области за последние полмесяца вдвое выросло число классов, переведенных на карантин. Больше 200 детей и преподавателей - на больничном с симптомами ковида и ОРВИ. 173 класса ушли на дистант.

В Санкт-Петербурге почти сто школьных классов находятся на дистанционном обучении. С завтрашнего дня все школьники в Воронежской области продолжат обучение в онлайн-режиме. В ближайшие недели ситуация с заболеваемостью в стране, очевидно, будет складываться непросто. Но многие люди до сих пор пренебрегают ношением масок.

Эти кадры из уральского города Ревда - проверки идут в общественном транспорте. В Москве в вопросах обеспечения безопасности пошли ещё дальше. С понедельника в столице можно сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Пункты открыты в 20 крупных торговых комплексах и центрах "Мои документы". Результат известен через 15 минут.

Пётр Вершинин. Егор Киселёв. "ТВ Центр".

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