ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ назвала условие для дополнительной дозы вакцины от COVID

17:34
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Речь о людях с сильно ослабленным иммунитетом

Дополнительные дозы вакцин от коронавирусной инфекции рекомендованы людям с "умеренно и сильно ослабленным иммунитетом". Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Песков назвал причину высокой смертности от коронавируса в России

"Согласно рекомендации СКГЭ, лицам с умеренно и сильно ослабленным иммунитетом должна быть предложена дополнительная доза любой из вакцин от COVID-19, включенных в список для экстренного применения", - сказано в сообщении организации, которое приводит ТАСС.

Уточняется, что речь идет о тех, кто уже получил стандартную серию вакцин, но при этом подвергается высокому риску тяжелого течения инфекции. В ВОЗ пояснили: в случае с вакцинами Sinovac и Sinopharm (неактивированными) третья доза как продолжение первой серии иммунизации должна быть предложена людям 60 лет и старше.

В качестве цели ВОЗ ставит к середине 2022 года охватить прививками не менее 70% населения во всех странах мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.