ВОЗ назвала условие для дополнительной дозы вакцины от COVID

Речь о людях с сильно ослабленным иммунитетом

Дополнительные дозы вакцин от коронавирусной инфекции рекомендованы людям с "умеренно и сильно ослабленным иммунитетом". Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

"Согласно рекомендации СКГЭ, лицам с умеренно и сильно ослабленным иммунитетом должна быть предложена дополнительная доза любой из вакцин от COVID-19, включенных в список для экстренного применения", - сказано в сообщении организации, которое приводит ТАСС.

Уточняется, что речь идет о тех, кто уже получил стандартную серию вакцин, но при этом подвергается высокому риску тяжелого течения инфекции. В ВОЗ пояснили: в случае с вакцинами Sinovac и Sinopharm (неактивированными) третья доза как продолжение первой серии иммунизации должна быть предложена людям 60 лет и старше.

В качестве цели ВОЗ ставит к середине 2022 года охватить прививками не менее 70% населения во всех странах мира.

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