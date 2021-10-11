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Долг беднейших стран мира установил рекорд

17:46
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Показатель за год вырос на 12%

На фоне пандемии долговое бремя стран с низким уровнем дохода серьезно увеличилось, передает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка.
Россия сократила вложения в американский госдолг

Отмечено, что показатель в 2020 году вырос на 12% и достиг рекордных 860 миллиардов долларов.

Во Всемирном банке добавили, что многие страны приняли меры, чтобы смягчить последствия пандемии для бедных и уязвимых государств, но это не помогло.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страны с низкими доходами населения снабдит вакциной от коронавируса партнерство, которое запускают Штаты и Евросоюз. Вашингтон и Брюссель намерены также совместно бороться с дезинформацией вокруг вакцинации.

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