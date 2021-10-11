Президент Чехии остается в реанимации

Милош Земан был госпитализирован накануне

Президент Чехии Милош Земан остается в анестезиологическо-реанимационном отделении Центрального военного госпиталя в Праге. Его доставили туда 10 октября, сообщает Чешское радио.

Уточняется, что в этом отделении находятся пациенты, у которых нарушена одна или нескольких жизненно важных функций. Таким больным грозит смерть.

Пресс-служба госпиталя сообщает о стабильном состоянии Земана, передает ТАСС. Как рассказал директор госпиталя Мирослав Заворал, главу государства госпитализировали из-за осложнений в связи с хроническим заболеванием.

В сентябре 77-летний Земан проходил плановую госпитализацию. Президент Чехии страдает невропатией ног.

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