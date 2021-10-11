Президент Чехии остается в реанимации

Милош Земан был госпитализирован накануне
Президент Чехии Милош Земан остается в анестезиологическо-реанимационном отделении Центрального военного госпиталя в Праге. Его доставили туда 10 октября, сообщает Чешское радио.
Уточняется, что в этом отделении находятся пациенты, у которых нарушена одна или нескольких жизненно важных функций. Таким больным грозит смерть.
Пресс-служба госпиталя сообщает о стабильном состоянии Земана, передает ТАСС. Как рассказал директор госпиталя Мирослав Заворал, главу государства госпитализировали из-за осложнений в связи с хроническим заболеванием.
В сентябре 77-летний Земан проходил плановую госпитализацию. Президент Чехии страдает невропатией ног.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram