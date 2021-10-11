В Турции умер российский турист

Об этом сообщили в генконсульстве России

В Анталье скончался прибывший с семьей на отдых в Турцию российский турист, пишет РИА "Новости" со ссылкой на генконсульство России.

"Генконсульство подтверждает факт смерти российского гражданина 1977 года рождения, находившегося вместе с семьей на отдыхе в провинции Анталья", - сказано в сообщении.

Как уточнили представители дипмиссии, в настоящее время причина смерти туриста устанавливается.

Ранее стало известно, что пляжный сезон на турецких курортах завершится позже, чем в 2020 году. Власти республики приняли такое решение из-за того, что начался он с запозданием - с 22 июня - из-за коронавирусных ограничений.

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