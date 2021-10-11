Актриса Людмила Купина умерла от коронавируса

Артистке было 76 лет

Актриса Людмила Купина умерла на 77-м году жизни. Последний месяц жизни она боролась с коронавирусом.

Как пишет "Вечерняя Москва", Купина почувствовала недомогание в конце сентября. После госпитализации у нее обнаружили коронавирусную инфекцию. Вскоре Купину перевели в реанимацию с поражением легких. 9 октября родственники узнали о ее смерти.

Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года. Она окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина в 1969 году. Она снялась в фильмах "Служебный роман", "Вечный зов" и "Я тебя никогда не забуду".

Ранее в понедельник стало известно о смерти народной артистки Светланы Мизери.

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