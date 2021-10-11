Талибы нашли в афганском правительстве "нежелательных лиц"

Их сняли с постов

Заместитель министра информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид сообщил в Twitter, что представители захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в России) обнаружили в составе временного афганского правительства "нежелательных лиц".

"В ходе сегодняшнего заседания кабинета министров в президентском дворце нашим руководством принято решение снять ряд нежелательных лиц с занимаемых ими должностей в "Исламском эмирате Афганистан", - сказано в сообщении.

О ком именно идет речь, не уточняется.

Всем силовым ведомствам Афганистана дано распоряжение "усилить меры безопасности в отношении государственных учреждений". Занимающимся социальными и экономическими вопросами ведомствам поручено "распланировать организацию поставок иностранной гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается".

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