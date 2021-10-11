Талибы нашли в афганском правительстве "нежелательных лиц"

Их сняли с постов
Заместитель министра информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид сообщил в Twitter, что представители захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в России) обнаружили в составе временного афганского правительства "нежелательных лиц".
"В ходе сегодняшнего заседания кабинета министров в президентском дворце нашим руководством принято решение снять ряд нежелательных лиц с занимаемых ими должностей в "Исламском эмирате Афганистан", - сказано в сообщении.
О ком именно идет речь, не уточняется.
Всем силовым ведомствам Афганистана дано распоряжение "усилить меры безопасности в отношении государственных учреждений". Занимающимся социальными и экономическими вопросами ведомствам поручено "распланировать организацию поставок иностранной гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram