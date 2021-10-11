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Лавров назвал опасными нападки на устав ООН

20:55
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Министр выступил на юбилейном заседании Движения неприсоединения в Белграде

Москва считает опасными попытки подменить принципы, заложенные в уставе ООН, некими концепциями, которые продвигает Запад. Например, "миропорядка, основанного на правилах". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на юбилейной конференции Движения неприсоединения в Белграде.

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Ровно 60 лет назад страны, выступающие за мирное сосуществование и неготовые вступать в любые военные блоки, учредили это Движение неприсоединения в столице Югославии. По мнению Сергея Лаврова, сегодня именно эта организация способна с успехом противостоять попыткам подорвать существующую модель мировой безопасности.

Глава российской дипломатии поблагодарил участников встречи за предоставленный Москве статус наблюдателя, передает "ТВ Центр". И отметил, что эффективное сотрудничество России с членами Движения неприсоединения демонстрирует схожее видение глобальной повестки дня.

"Россия, как и подавляющее большинство членов Движения неприсоединения, считает деструктивными и опасными продолжающиеся нападки на устав ООН. Равно как и попытки подменить архитектуру неинклюзивными концепциями - "порядка, основанного на правилах", который, по сути, базируется на двойных стандартах и рискует вернуть нас в эпоху блоковой политики и разделительных линий", - заявил Лавров.

Российская делегация во главе с министром прибыла в Белград накануне вечером, где сразу же была принята президентом Сербии Александаром Вучичем. Основными темами переговоров стали европейский энергетический кризис и сотрудничество с Россией, борьба с коронавирусом, ситуация вокруг очередного обострения отношений между Сербией и Косово, а также подготовка предстоящей встречи между президентами России и Сербии.

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