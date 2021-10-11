Зеленского обвинили в беспределе и насилии над украинцами

Рейтинг президента продолжает падать

С помощью новых уголовных дел киевские власти блокируют активность Виктора Медведчука, так как он выступает против курса президента Украины Владимира Зеленского на евроинтеграцию и членство в НАТО. Об этом заявила адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко. В СБУ сообщили, что в рамках расследования действий Медведчука будет отрабатываться и причастность к ним экс-президента страны Петра Порошенко. Сам бывший украинский лидер, похоже, вступил в новый виток конфликта с действующим президентом Зеленским.

Митинг у стен шикарного поместья бывшего президента Украины ожидаемо перерастает в побоище. Правда, отнюдь, не затяжное. Полиция и ветераны АТО, приехавшие сюда поддержать олигарха, с легкостью дают отпор протестующим. И вот уже толпа рассеяна. А к своим защитникам выходит сам Порошенко с супругой.

- Слава Украине! Героям слава!

То же самое, но спустя сутки, активисты кричат уже под забором резиденции Зеленского, передавая привет от Порошенко. Правда, этот митинг обходится без стычек. Активисты ограничиваются издевательством над портретом президента и обидными кричалками вроде этой: "Зелю - геть!"

Однако чем недовольны эти граждане, непонятно, учитывая, что Зеленский фактически стал реинкарнацией Порошенко на посту президента.

"То есть он превратился в такого же воинственного наполеончика, как был Порошенко. То есть мира у нас нет. Война фактически продолжается. Внутреннего мира нет. Благодаря принятым законам о языке продолжается сегрегация украинцев на правильных и неправильных", - сказал Денис Невядомский, украинский политический эксперт.

То есть ничего по сути не поменялось. Хотя люди этого очень ждали от Зеленского. Однако став президентом, он быстро забыл то, что рассказывал украинцам до выборов: и про Донбасс, и про тарифы, и даже про своё обещание не идти на второй срок.

"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Но как бы я ни любил свою дочь, это зависит только от того, что мы сможем сделать, и только от этого", - сообщил Зеленский.

А сделать всё Зеленский, разумеется, не успеет. Так что все эти заявления украинского гаранта эксперты уже расценивают как четкое намерение баллотироваться еще раз. До этого, правда, пока далеко. Президентские выборы пройдут только 2024 году. Впрочем, никто ведь не отменял досрочного голосования, слухи о котором сейчас активно муссируются в политических кругах Украины.

"Тогда он продлевает срок пребывания. После чего досрочные выборы в парламент вполне возможны. Заводятся различные партии. Тут уже не важно, будут ли это партии пропрезидентские или оппозиционные. Вертикаль выстроена. И таким образом они дальше управляют. План такой есть", - рассказал Александр Лазарев, украинский политолог.

Именно с этим связывают зачистку оппозиционных СМИ, которую уже провел Зеленский, и уголовные дела против его оппонентов, главным из которых является глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Его обвиняют в госизмене и содействии терроризму, угрожая заменить политику домашний арест на камеру в СИЗО, если он не заплатит миллиард гривен в качестве залога.

"Это мне уже напоминает такую личную месть власти по отношению к оппозиции. Но это никогда ничем хорошим не заканчивается. Никогда", - уверен Владимир Кацман, украинский политический эксперт.

"В основе деятельности этой власти – беспредел и насилие по отношению к собственным гражданам. Демонстративно наглое и показательно циничное поведение нынешних власть имущих объясняется желанием продемонстрировать всем украинцам: для достижения своих целей и расправы над инакомыслящими власть готова на все", - говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

И доверия к ней все меньше. Былых семидесяти с лишним процентов поддержки, которые были у Зеленского в начале президентства, давным-давно нет. Да и тот рейтинг, что сейчас имеет украинский гарант, продолжает стремительно падать. А впереди - еще зима, которая вряд ли добавит Зеленскому популярности. Учитывая цены на газ, тарифы на Украине снова придётся поднимать.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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