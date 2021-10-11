Путин и Миронов обсудили планы "Справедливой России"

Политик проинформировал президента о ряде партийных инициатив

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" Сергеем Мироновым планы фракции справедливороссов на работу в Госдуме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Миронов проинформировал президента о ряде партийных инициатив. Состоялся обмен мнениями по итогам прошедших выборов, а также разговор о планах фракции на работу в Госдуме", - рассказал Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, что Путин проведет встречу с депутатами Госдумы восьмого созыва 12 октября. В этот же день парламентарии соберутся на первое заседание.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. По их результатам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. По одному месту в Госдуме досталось представителям "Партии Роста", "Гражданской платформы" и "Родины". Оставшиеся пять мандатов получили самовыдвиженцы.

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