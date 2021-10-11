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Путин поздравил Шалленберга со вступлением в должность канцлера

19:47
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер

Президент России Владимир Путин поздравил Александера Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Путин: Россия считает Австрию одним из ключевых партнеров

"Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер", - написал российский лидер в поздравительной телеграмме.

Путин также выразил надежду на то, что деятельность Шалленберга во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях.

Шалленбергу 52 года. В июне 2019-го он сменил Карин Кнайсль на посту министра иностранных дел.

Себастьян Курц 9 октября объявил об уходе в отставку с поста австрийского канцлера на фоне расследования дела о коррупции.

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