Путин поздравил Шалленберга со вступлением в должность канцлера

Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер
Президент России Владимир Путин поздравил Александера Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер", - написал российский лидер в поздравительной телеграмме.
Путин также выразил надежду на то, что деятельность Шалленберга во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях.
Шалленбергу 52 года. В июне 2019-го он сменил Карин Кнайсль на посту министра иностранных дел.
Себастьян Курц 9 октября объявил об уходе в отставку с поста австрийского канцлера на фоне расследования дела о коррупции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram