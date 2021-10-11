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Белоруссия закрывает генконсульство республики в Нью-Йорке

20:11
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Дипломатическое ведомство прекратит работу 15 октября

Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает свою работу. Закрытие дипломатического учреждения происходит по требованию американской стороны.

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С 21 октября граждане республики, живущие в США и Канаде, по всем вопросам смогут обращаться в посольство в Вашингтоне, говорится в сообщении на сайте дипведомства.

"Граждане Республики Беларусь, ранее записанные на личный прием в Генеральное консульство до 15 октября включительно, смогут подать документы для выполнения консульских действий. После 15 октября доступ в офис Генерального консульства будет невозможен. Прием и обработка документов, направленных по почте, прекращается с 8 октября", - предупредили белорусские дипломаты.

В США ранее неоднократно заявляли, что не признают прошедшие в августе 2020 года президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Они поэтапно вводили меры против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушении прав человека.

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