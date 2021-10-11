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Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения"

20:13
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Из-за нападений в Сирии

Из-за последних "вылазок террористов" (курдских формирований) в Сирии у Турции иссякло терпение, заявил в понедельник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
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"Нападения на наших военных и последние вылазки террористов в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии", - сказал в телеобращении Эрдоган (цитата по РИА "Новости").

Ранее стало известно, что на переговорах в Сочи президенты России и Турции обсуждали среди прочих тем и проблему Сирии. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули необходимость окончательно вытеснить террористов из сирийской провинции Идлиб.

"Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений", - заметил Эрдоган.

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