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Пол Маккартни объяснил, почему распались Beatles

20:34
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Для музыканта это было очень тяжелое время

Британский музыкант Пол Маккартни, один из основателей рок-группы The Beatles, заявил в интервью ВВС, что считает решение Джона Леннона причиной распада коллектива.
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"Я не провоцировал распад. Это был наш Джонни. Я не тот человек, кто инициирует распад", - сказал Маккартни.

Он вспомнил, как Леннон однажды зашел в комнату и объявил, что покидает The Beatles. По словам Маккартни, звучало это заявление "довольно захватывающее". Музыкант добавил, что, если бы Леннон не ушел, у группы была возможность продолжить существование.

Время распада The Beatles Маккартни охарактеризовал как самое тяжелое в его жизни.

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