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Голикова поручила ограничить незаконную торговлю вейпами

21:01
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Поручения даны Минцифры

Вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение Минцифры относительно проработки внесудебного ограничения доступа к сайтам, торгующим определенной продукцией.
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Согласно протоколу заседания совета при правительстве по вопросам попечительства, на который ссылается РИА "Новости", речь о порталах, осуществляющих незаконную торговлю никотинсодержащей продукцией и устройствами, предназначенными для потребления никотинсодержащей продукции.

Кроме того, стало известно, что Минцифры предстоит ускорить внесение в кабмин проекта, дающего Роскомнадзору полномочия мониторить противоправную информацию в Сети.

Ранее медики выяснили, что вероятность заразиться коронавирусом может увеличиваться из-за курения или вейпинга. "И концентрат табачного дыма, и жидкость для никотиновых вейпов увеличивают вероятность связывания частиц SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 на поверхности клеток легких", - говорилось в исследовании.

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