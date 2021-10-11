Голикова поручила ограничить незаконную торговлю вейпами

Поручения даны Минцифры
Вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение Минцифры относительно проработки внесудебного ограничения доступа к сайтам, торгующим определенной продукцией.
Согласно протоколу заседания совета при правительстве по вопросам попечительства, на который ссылается РИА "Новости", речь о порталах, осуществляющих незаконную торговлю никотинсодержащей продукцией и устройствами, предназначенными для потребления никотинсодержащей продукции.
Кроме того, стало известно, что Минцифры предстоит ускорить внесение в кабмин проекта, дающего Роскомнадзору полномочия мониторить противоправную информацию в Сети.
Ранее медики выяснили, что вероятность заразиться коронавирусом может увеличиваться из-за курения или вейпинга. "И концентрат табачного дыма, и жидкость для никотиновых вейпов увеличивают вероятность связывания частиц SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 на поверхности клеток легких", - говорилось в исследовании.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram