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МИД назвал цель разработки в России нового оружия

21:35
  • понедельник
  • 11 октября 2021

США пытаются подорвать стратегический баланс

И.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, что Россия разрабатывает новые системы вооружения, чтобы поддерживать стратегический баланс.
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Делается это поступательно и при оптимизации уже имеющегося арсенала.

Баланс, заметил Воронцов, может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара.

"Все эти факторы предстоит самым тщательным образом обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога с тем, чтобы найти долгосрочное и взаимоприемлемое решение", - добавил дипломат (цитата по РИА "Новости").

Ранее в МИД России заявили, что предложение Москвы Вашингтону заморозить ядерные арсеналы более не актуально.

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