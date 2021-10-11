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Стадион в Калининграде оштрафовали из-за футбольного Суперкубка

22:05
  • понедельник
  • 11 октября 2021

"Зенит" разгромил столичный "Локомотив" в июле

Стадион "Калининград" оштрафован Ленинградским районным судом на 100 тысяч рублей за проведение июльского матча Суперкубка России по футболу, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Толстой сообщил о решении властей реконструировать стадион "Локомотив"

Было установлено, что зрительские трибуны оказались не подготовлены для рассадки зрителей с соблюдением социальной дистанции. В результате спортивное мероприятие прошло с многочисленными нарушениями.

Администрацию стадиона признали виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как сообщил РБК директор стадиона Владимир Савин, решение об обжаловании пока не принято.

Матч состоялся 17 июля. Петербургский "Зенит" разгромил столичный "Локомотив" со счетом 3:0. Игру посетили 16388 человек.

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