Стадион в Калининграде оштрафовали из-за футбольного Суперкубка

"Зенит" разгромил столичный "Локомотив" в июле

Стадион "Калининград" оштрафован Ленинградским районным судом на 100 тысяч рублей за проведение июльского матча Суперкубка России по футболу, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Было установлено, что зрительские трибуны оказались не подготовлены для рассадки зрителей с соблюдением социальной дистанции. В результате спортивное мероприятие прошло с многочисленными нарушениями.

Администрацию стадиона признали виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как сообщил РБК директор стадиона Владимир Савин, решение об обжаловании пока не принято.

Матч состоялся 17 июля. Петербургский "Зенит" разгромил столичный "Локомотив" со счетом 3:0. Игру посетили 16388 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram