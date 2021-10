Нуланд рассказала, что наслаждается московским бабьим летом

Прибывшая в Москву в понедельник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призналась, что наслаждается бабьим летом в российской столице. Ее слова привел в Twitter Джейсон Ребхольц, пресс-секретарь американского посольства в Москве.

"Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином. С нетерпением жду консультаций с представителями российского правительства, бизнес-сообщества и выпускниками программ обмена с США", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Нуланд посетила еще и музей современного искусства "Гараж". Продлится визит до 13 октября.

Ранее стало известно, что приезд Нуланд согласовывался Москвой и Вашингтоном несмотря на то, что политик находилась в "черном списке" российских властей – ей был запрещен въезд в страну. Для того чтобы Нуланд смогла попасть в Москву, из американского санкционного списка исключили несколько россиян.

