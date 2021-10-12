"Полный спектакль": зачем Польшу пугают выходом из ЕС

В чём причина возникших разногласий?

Сможет ли Евросоюз заставить Польшу подчиниться общим требованиям? Есть ли вероятность того, что эта страна пожелает выйти из состава ЕС?

Конфликт между Варшавой и Брюсселем Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил обозреватель Международного информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Бабич.

"Это полный спектакль. За нынешним протестом стоят очень мощные круги - как в самой Польше, так и за ее пределами. То, что Польша может выпасть из ЕС – это пугало", - рассказал он.

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