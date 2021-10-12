Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Курилами

Кисида назвал этот вопрос условием подписания мирного договора с Россией

Суверенитет Японии распространяется на южную часть Курильских островов. С таким заявлением во вторник, 12 октября, выступил новый премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида.

По словам Кисиды, вопрос принадлежности Северных территорий, как в Японии называют южную часть Курил, следует решить, не оставляя это следующим поколениям.

Японский премьер отметил нацеленность на упорные переговоры с Москвой по территориальному вопросу, а после решения проблемы суверенитета над Курилами — на заключение мирного договора, который так и не был подписан по результатам Второй мировой войны, сообщает ТАСС.

8 октября Фумио Кисида выразил стремление к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора. Вместе с тем японский премьер подчеркнул, что заключение мирного договора не состоится, пока не будет решен территориальный вопрос.

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