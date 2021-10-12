Россиянам повысят пенсии с 1 января

Вырос прожиточный минимум пенсионера

Ежемесячные выплаты российским пенсионерам в 2022 году увеличат. Страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 5,9%. А с 1 апреля вырастут на 7,7% социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

"Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера" – пояснила профессор кафедры и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По данным эксперта, с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%.

Ежемесячные денежные выплаты получают федеральные льготники. Это, в частности, ветераны ВОВ и граждане, награжденные различными орденами. Размер этих выплат довольно сильно различается в зависимости от статуса получателя, поскольку они регулируются разными федеральными законами, приводит комментарий эксперта агентство "Прайм".

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