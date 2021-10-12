Аналитики оценили доходы российского бюджета от роста цен на нефть и газ

Показатель может превысить уровень 2019 года

Доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти почти на 70% (50 млрд долларов) на фоне высоких цен на нефть и газ. К такому выводу пришли эксперты международного рейтингового агентства Fitch.

Как подсчитали аналитики, в 2021 году поступления в бюджет от нефти и газа могут составить порядка 9 трлн рублей (около 125 млрд долларов). Это примерно на 40 млрд долларов превышает прогнозный уровень начала года, уточнил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

В агентстве также ожидают, что нефтегазовые доходы в 2021 году с текущим уровнем мировых цен могут превысить уровень 2019 года, когда показатель составил около 120 млрд долларов.

Рост государственных доходов по-прежнему в большей степени будет зависеть от поступлений от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов. Маринченко уточнил, что он составил около 75-80% от общего роста доходов. При этом вклад газа, несмотря на рост цен на спотовом рынке, будет скромнее — около 20-25%.

В общем объеме нефтегазовых доходов доля газа останется примерно на уровне 20%. Соответственно, российский бюджет будет по-прежнему намного больше зависеть от цен на нефть. Представитель Fitch объяснил это тем, что значительная часть экспорта газа привязана к цене нефти, а большая часть добываемого в России газа потребляется внутри страны, сообщает ТАСС.

6 октября президент России Владимир Путин заявил, что объемы предложения газа на бирже можно увеличить, чтобы сбить спекулятивный спрос. Однако сделать это надо не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге. Глава государства также поручил Минэнерго обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту российского газа через территорию Украины.

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