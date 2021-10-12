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Раскрыто воздействие COVID-19 на репродуктивную функцию

08:57
  • вторник
  • 12 октября 2021

Это одинаково опасно как для мужчин, так и для женщин

Коронавирус оказывает влияние на половую систему как мужчин, так и женщин. С начала пандемии прошло не так уж много времени, и данных для окончательных выводов пока недостаточно. Тем не менее, ясно, что поведение вируса, способного вызывать тромбообразование, может повлиять и на половую систему пациентов.
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"Любая тяжелая инфекция, в том числе вирусная, может оказать влияние на функцию яичников и яичек. Даже локальные вирусные инфекции, передающиеся, в том числе, половым путем, например генитальный герпес, могут повлиять на способность к деторождению вне зависимости от пола", — рассказал главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Врач пояснил: если в каком-либо органе есть нарушения кровотока, функции его нарушаются. Влияние коронавируса конкретно на половую систему пока что изучается, а для предотвращения проблем доктор призывает как можно скорее вакцинироваться, передает РИА Новости.

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