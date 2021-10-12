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Кабмину поручили радикально ужесточить наказание за пьяную езду

08:58
  • вторник
  • 12 октября 2021

Нарушителей могут пожизненно лишить водительских прав

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил разработать предложения по ужесточению наказания за нетрезвое вождение. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоялось в начале сентября.
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МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября надлежит представить согласованные предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей с учетом степени опьянения. Действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает за пьяное вождение штраф и лишение прав, а ст. 264.1 Уголовного кодекса содержит норму о лишении свободы водителя, севшего пьяным за руль повторно.

Хуснуллин подчеркнул, что пьяный водитель создает угрозу для жизни участников движения, поэтому следует рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания. Также поручено проработать "единый механизм прекращения (ограничения)" прав нарушителей на управление всеми видами транспорта.

Наряду с этим предлагается ограничивать любителей пьяной езды в в праве на владение, хранение и ношение оружия. МВД и Минздрав проработают механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех лиц, лишенных прав за нетрезвую езду.

Официальный представитель Марата Хуснуллина подтвердил, что соответствующее поручение было дано компетентным ведомствам, пишет "Коммерсантъ".

Президент России Владимир Путин 8 октября заявил, что необходимо продолжать работу по обеспечению безопасности дорожного движения. Глава государства подчеркнул, что нельзя терять в авариях столько же людей, как в военных действиях.

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