ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракова: более 22 тысяч москвичей сделали ЭКГ в офисах "Мои документы"

09:20
  • вторник
  • 12 октября 2021

Раннее выявление патологий критически важно для эффективного лечения

Более 22 тысяч жителей Москвы воспользовались возможность проверить работу сердца при помощи специальных кресел в офисах "Мои документы". Об этом во вторник, 12 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Собянин рассказал о глубинных изменениях в системе здравоохранения Москвы

Власти города создают для жителей встроенные в инфраструктуру возможности для контроля за состоянием своего здоровья и ранней диагностики заболеваний. Так, в центрах госуслуг установлены современные диагностические комплексы, роботы-диагносты, тонометры. Также Московский центр инновационных технологий в здравоохранении запустил пилотный проект в 25 офисах "Мои документы" — там есть кардиокресла, с помощью которых можно сделать ЭКГ за одну минуту. Результат горожане могут увидеть в электронной медкарте, а в случае отклонений также приходит СМС с рекомендацией обратиться к врачу.

Чаще всего исследование проходили москвичи в возрасте от 30 до 40 лет, услуга популярна и среди женщин, и среди мужчин. Свыше 1800 тысяч ЭКГ сделали жители столицы старше 70 лет. Наиболее востребованным обследование оказалось в районах Южное Бутово, Отрадное и Фили-Давыдково.

Ракова подчеркнула, что раннее выявление патологий критически важно для эффективного лечения. С помощью кардиокресла диагностируют мерцательную аритмию, повышающую риск возникновения инсульта в пять-шесть раз и риск сердечной недостаточности в три раза.

Также во всех центрах госуслуг есть тонометры для измерения артериального давления, а в 69 офисах можно пройти медицинское обследование с помощью современных диагностических комплексов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
ЭКГ в офисе "Мои документы"
ЭКГ в офисе "Мои документы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.