Ракова: более 22 тысяч москвичей сделали ЭКГ в офисах "Мои документы"

Раннее выявление патологий критически важно для эффективного лечения

Более 22 тысяч жителей Москвы воспользовались возможность проверить работу сердца при помощи специальных кресел в офисах "Мои документы". Об этом во вторник, 12 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Власти города создают для жителей встроенные в инфраструктуру возможности для контроля за состоянием своего здоровья и ранней диагностики заболеваний. Так, в центрах госуслуг установлены современные диагностические комплексы, роботы-диагносты, тонометры. Также Московский центр инновационных технологий в здравоохранении запустил пилотный проект в 25 офисах "Мои документы" — там есть кардиокресла, с помощью которых можно сделать ЭКГ за одну минуту. Результат горожане могут увидеть в электронной медкарте, а в случае отклонений также приходит СМС с рекомендацией обратиться к врачу.

Чаще всего исследование проходили москвичи в возрасте от 30 до 40 лет, услуга популярна и среди женщин, и среди мужчин. Свыше 1800 тысяч ЭКГ сделали жители столицы старше 70 лет. Наиболее востребованным обследование оказалось в районах Южное Бутово, Отрадное и Фили-Давыдково.

Ракова подчеркнула, что раннее выявление патологий критически важно для эффективного лечения. С помощью кардиокресла диагностируют мерцательную аритмию, повышающую риск возникновения инсульта в пять-шесть раз и риск сердечной недостаточности в три раза.

Также во всех центрах госуслуг есть тонометры для измерения артериального давления, а в 69 офисах можно пройти медицинское обследование с помощью современных диагностических комплексов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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