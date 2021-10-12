Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 238 миллионов

В США на 1 миллион жителей скончались 2 тысячи 203 человека

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 238 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на утро 12 октября в мире зарегистрировано 238 273 817 зараженных COVID-19. За время пандемии от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 4 857 438 человек.

На первом месте по числу заболевших Соединенные Штаты, где выявлен 44 455 951 случай инфицирования. По данным портала Worldometers, на 1 миллион жителей страны скончались 2 тысячи 203 человека.

На втором месте по-прежнему Индия - 33 985 920 подтвержденных случаев COVID-19. На третьем – Бразилия, где заразились коронавирусом 21 582 738 человек, сообщается на сайте университета.

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