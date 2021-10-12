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Лавров обвинил НАТО в попытках "разогреть" обстановку в Азии

09:41
  • вторник
  • 12 октября 2021

Альянс расшатывает механизмы межгосударственного взаимодействия, считает министр

В Азии предпринимаются целенаправленные попытки "разогреть" обстановку и расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия. С таким заявлением во вторник, 12 октября, выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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По словам дипломата, геополитические расклады в регионе не становятся проще. Это сдерживает его переход "в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции". В этом участвуют и "узкоформатные структуры эксклюзивного состава, и военные блоки, создаваемые в логике "холодной войны" и политики сдерживания", подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД указал на стремление НАТО после вывода американских войск из Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона, а заодно направить в них потоки афганских беженцев.

При этом вопрос ответственности альянса за последствия своих двадцатилетних экспериментов игнорируется, подчеркнул Лавров,а решать проблемы предлагают международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана.

В стране после поспешного ухода западных сил осталось много оружия и военной техники — важно, чтобы они не использовались в деструктивных целях, цитирует министра РИА Новости.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что поскольку ответственность за события в Афганистане несут страны Запада, они должны оказать помощь государству. По словам главы СВР, западные государства должны оказать Кабулу финансовую помощь, чтобы страна могла вернуться к нормальному образу жизни.

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