Восьмой созыв Госдумы открыл свое первое заседание

Какие вопросы обсуждаются во вторник?

Депутаты Государственной думы восьмого созыва во вторник проводят первое пленарное заседание. Состав нижней палаты обновился почти наполовину. Теперь там представлены пять фракций. Повестка насыщенная - предстоит решить много вопросов, в первую очередь, организационных. В том числе - избрать председателя.

Новые комитеты, новые вице-спикеры и "Новые люди". Речь не только о появлении в нижней палате парламента пятой фракции, а о заметном изменении состава депутатов. Госдума обновилась практически наполовину. Во вторник решается, пожалуй, самый важный кадровый вопрос. Кто будет руководить работой нижней палаты парламента. Кандидатов два.

"Единая Россия", эсеры и ЛДПР предлагают переизбрать Вячеслава Володина. Он занимал эту должность предыдущие пять лет, к тому же, был рекомендован президентом. У коммунистов свой кандидат - Дмитрий Новиков. Оба претендента уже выступили и сейчас отвечают на вопросы депутатов.

Согласно Конституции, первое заседание нового состава Госдумы должен был открыть старейший по возрасту депутат. Но 85-летний Владимир Ресин эту почетную функцию доверил 84-летней Валентине Терешковой.

После избрания председателя утвердят кандидатуры 11 его замов и приступят к формированию комитетов. Их, кстати, станет больше. 32 вместо 26. Это сделано для более тесного взаимодействия с правительством. По обновлённой Конституции, депутаты утверждают кандидатуры министров. То есть теперь, фактически, за каждым ведомством закреплен свой комитет. У единороссов в Думе конституционное большинство. На пост руководителя избран заместитель секретаря генсовета партии Владимир Васильев. Он уже занимал эту должность с 2012 по 2017-й годы.

У "Единой России" 17 комитетов. Среди них такие важные, как по госстроительству и законодательству, бюджету и налогам, обороне и охране здоровья. У коммунистов комитетов пять, и ключевые тут семейная политика, аграрный сектор, по делам СНГ и соотечественников.

По четыре комитета у ЛДПР и "Справедливой России – За правду", к этой фракции, кстати, примкнул самовыдвиженец Анатолий Вассерман. Леонид Слуцкий продолжит руководить комитетом по международным делам.

Впервые за 20 с лишним лет в Госдуме появилась пятая фракция - "Новые люди". У нее два комитета. По предпринимательству и туризму. Последний возглавит Сангаджи Тарбаев. Накануне стало известно, что к фракции примкнули двое самовыдвиженцев - актер Дмитрий Певцов и координатор движения "Лиза Алерт" Олег Леонов. Ну а руководить работой "Новых людей" в Думе будет Алексей Нечаев.

Средний возраст депутата Госдумы 53 года. Причем, мужчины опять-таки в среднем стали старше на полтора года. А вот женщины, наоборот, на год помолодели.

Впереди много работы, первоочередное – это, конечно, бюджет, отмена обязательного техосмотра для автотранспорта и закон об организации региональной власти. Сегодня же, как ожидается, с новым составом Госдумы встретиться президент.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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