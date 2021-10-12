В Киеве стартует саммит Украина - Евросоюз

Что на нем будут обсуждать?

Во вторник в Киеве открывается саммит Украина - ЕС. Он проходит на фоне охладевших отношений "Незалежной" с Евросоюзом. Помимо вопросов политической и экономической интеграции, планируется обсудить также урегулирование ситуации в Донбассе. Накануне об этом говорили лидеры России, Франции и Германии. И даже Владимир Зеленский в преддверии саммита решил в очередной раз поменять мнение и признал "нормандский формат" единственной возможностью решить конфликт.

Президент России и лидеры Германии и Франции накануне обсудили по телефону урегулирование конфликта на Украине. Договорились, что в самое ближайшее время будет подготовлена встреча министров иностранных дел "Нормандской четверки". Также продолжится изучение возможности провести саммит на высшем уровне:

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчёркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате".

Строки сообщения пресс-службы Кремля по итогам переговоров, как обычно, распространили информационные агентства. Примечательно, что несколькими часами ранее Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили тему Донбасса с Владимиром Зеленским.

"Хочу вас поблагодарить за возможность провести нашу встречу, наш трехсторонний формат участников "Нормандской четверки". Хотел бы сказать, что я полностью поддерживаю этот формат и думаю, что кроме "Нормандского формата" у нас сегодня нет больше никакой площадки, чтобы завершить войну на Востоке Украины", - заявил Зеленский.

Пытаясь обойти все политические нюансы, Зеленский явно запутался в числительных. В итоге, из его слов так и осталось неясным, какой формат он поддерживает - трехсторонний или четырехсторонний. А главное - закрытый разговор трех лидеров неожиданно стал достоянием общественности на одном из украинских телеканалов. В мировой политике это как минимум не принято. Но становится понятным, если учесть, что кадры показали на ТВ "Дом", который вещает из Краматорска на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Очевидно, Зеленский в очередной раз решил проявить себя миротворцем. Ведь ровно год назад он обещал уйти с поста президента, если война на востоке Украины не закончится.

"Я много раз говорил, что не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который сможет завершить эту трагическую историю", - сказал Зеленский.

Но Зеленский по-прежнему президент. Между тем накануне в то самое время, когда он говорил с Меркель и Макроном, в ДНР после обстрела украинскими военными горел жилой дом. А днем ранее в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился транспортный самолет из США с грузом вооружения и боеприпасов. И это только первая партия. Всего же Вашингтон поставит Киеву помощь, как сказано в договоре, "для обеспечения безопасности", более чем на 300 миллионов долларов.

Поэтому неудивительно, что, как заявили в руководстве самопровозглашенной ЛНР, Зеленский лишь имитирует мирные инициативы. И даже встреча с президентом Путиным нужна ему для того, чтобы показать - у Украины война с Россией. Тогда как разговаривать нужно напрямую с республиками Донбасса. И Донецк, и Луганск к этому готовы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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