Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение Евы Евсеевой

Девочке нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Евсеевой Евы из города Кропоткин Краснодарского края. У девочки диагностирована остеосаркома правой бедренной кости. Ева проходит лечение в онкоцентре имени Блохина. Девочка уже перенесла несколько сеансов химиотерапии, и сейчас ей предстоит операция по удалению пораженной костной ткани. Чтобы Ева снова смогла ходить, ей необходим телескопический эндопротез коленного сустава, который будет расти вместе со здоровой ногой. Но такой имплант стоит очень дорого – 1 970 000 рублей.

Эндопротез нужен Еве как можно скорее, чтобы она снова смогла ходить. Поэтому ваша помощь необходима прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона.

Ещё совсем недавно у Евы были длинные, кудрявые светлые волосы, друзья, школа, любящая семья рядом. И обычные детские игры. Особенно Ева любит велосипед.

"Мне нравится на нём ездить, особенно мне нравится на нём ездить без одной руки. И так один раз произошло, что, когда я без одной руки каталась, я упала. И вот с того момента у меня почувствовалась боль. Всё это началось", - рассказала Ева Евсеева.

Обычная ситуация – девочка упала с велосипеда, заболела нога. Пошли с папой в поликлинику, там сделали рентген, и врачи сразу же отправили их на обследование в Краснодар, где впервые прозвучал страшный диагноз.

"Первая была мысль: как саркома? Такого не может быть. Это страшно же всё равно", - говорит Светлана Евсеева.

"Мы поехали в больницу, и потом, когда врач обо всём рассказал маме, когда мама всё прочитала, мама заплакала. Я тоже хотела плакать, но думаю, не буду тоже разочаровывать маму и не заплакала. Сдержала всё в себе", - рассказывает Ева.

Остеосаркома – это злокачественная опухоль кости с агрессивными темпами роста. Как правило, обнаружить это заболевание у детей возможно только на последних стадиях развития. И когда Ева с мамой приехали в онкоцентр Блохина, оказалось, что на счету каждая минута.

"КТ мы сделали через неделю ровно. Там уже настолько было поражено всё… Там уже показало, что у нас пошли метастазы", - говорит Светлана Евсеева.

За три месяца Ева забыла, что такое подвижные игры – передвигается она сейчас только на костылях или на инвалидной коляске. В жизнь девочки пришла химиотерапия.

"Химия – это от того, чтобы у тебя убиваются все микробы, которые в твоей ноге. И от неё тебя всегда тошнит. И я всегда боюсь, кричу "мама, мама! Иди сюда!". Но не слышится. И вот. И я всегда иногда плачу даже", - рассказывает Ева.

Но химиотерапия – не всё, что выпало на долю девочки. Поражённый участок кости придётся удалить. Ева знает, что за операция ей предстоит. И, конечно, волнуется.

У них с мамой теперь всё на двоих: и борьба, и боль, и радость, которой они стараются отвлечь себя от страшных мыслей. У них даже день рождения в один день – 15 февраля. Ева очень хочет вернуться к этому времени домой, к младшему братику.

"Сначала он меня не узнал, но, когда уже понял, что это я, он называл меня всегда лысиком. И папа меня точно так же называет", - говорит Ева.

Несмотря на то, что Еве всего 8, она понимает, как важно сейчас быть сильной и строго выполнять все рекомендации врачей. Но несмотря на всё мужество, Ева очень нуждается в поддержке. После операции ей понадобится эндопротез, который заменит поражённую костную ткань и будет расти вместе со здоровой ногой. Его изготавливают по индивидуальным меркам, и стоит он дорого –1 970 000 рублей. Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на номер 8385, и указать в тексте любую сумму цифрами. Вместе мы сможем помочь Еве вернуться домой, пойти в школу и снова играть с друзьями - как все здоровые дети.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Эндопротез нужен Еве как можно скорее, чтобы она снова смогла ходить. Поэтому ваша помощь необходима прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Евы Евсеевой, программа 1271

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