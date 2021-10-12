Наталья Сергунина рассказала о находках реставраторов на ВДНХ

Специалисты сделали более 20 значимых находок и открытий

С 2014 года реставраторы, которые работают над возрождением исторического облика ВДНХ, сделали более 20 значимых находок и открытий. Об этом во вторник, 12 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В павильонах обнаружили первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные кинопленки. В частности, в апреле 2014 года в павильоне № 1 "Центральный" удалось найти горельеф скульптора Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу — слава!", который считался безвозвратно утерянным около 40 лет.

В павильоне № 34 "Космос" (бывший "Механизация") весной 2017 года специалисты раскрыли и отреставрировали здесь исторические подиумы, украшенные брекчией (плитами) с цокольной частью из гранита, а также элементы отделки стен и порталов дверей из белого мрамора, которые считались утраченными.

В Музее ВДНХ, расположенном в арке главного входа, сегодня можно увидеть редкие кинокадры 1950–1980-х годов, повествующие о достижениях советской науки, техники и сельского хозяйства. Архивные кинопленки были обнаружены в 2017 году в павильонах № 8 "Юные натуралисты", № 25 "Нефтяная промышленность", № 31 "Геология" и № 37 "Птицеводство".

Все находки представляют историко-культурную ценность. Многие артефакты долгое время считались утраченными. Некоторые находились в неудовлетворительном состоянии и были восстановлены, другие еще предстоит отреставрировать, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что при археологических работах на территории московского Кремля удалось найти осколки византийских амфор, чаши Золотой орды, фундамент 16 века.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram