ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наталья Сергунина рассказала о находках реставраторов на ВДНХ

10:01
  • вторник
  • 12 октября 2021

Специалисты сделали более 20 значимых находок и открытий

С 2014 года реставраторы, которые работают над возрождением исторического облика ВДНХ, сделали более 20 значимых находок и открытий. Об этом во вторник, 12 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В булочной Филиппова на Тверской обнаружены призматические окна XIX века

В павильонах обнаружили первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные кинопленки. В частности, в апреле 2014 года в павильоне № 1 "Центральный" удалось найти горельеф скульптора Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу — слава!", который считался безвозвратно утерянным около 40 лет.

В павильоне № 34 "Космос" (бывший "Механизация") весной 2017 года специалисты раскрыли и отреставрировали здесь исторические подиумы, украшенные брекчией (плитами) с цокольной частью из гранита, а также элементы отделки стен и порталов дверей из белого мрамора, которые считались утраченными.

В Музее ВДНХ, расположенном в арке главного входа, сегодня можно увидеть редкие кинокадры 1950–1980-х годов, повествующие о достижениях советской науки, техники и сельского хозяйства. Архивные кинопленки были обнаружены в 2017 году в павильонах № 8 "Юные натуралисты", № 25 "Нефтяная промышленность", № 31 "Геология" и № 37 "Птицеводство". 

Все находки представляют историко-культурную ценность. Многие артефакты долгое время считались утраченными. Некоторые находились в неудовлетворительном состоянии и были восстановлены, другие еще предстоит отреставрировать, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что при археологических работах на территории московского Кремля удалось найти осколки византийских амфор, чаши Золотой орды, фундамент 16 века.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ВДНХ
ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.