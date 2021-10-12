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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Миши Ананьева

09:58
  • вторник
  • 12 октября 2021

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Миши Ананьева из Калужской области. Его историю мы рассказывали в сентябре.

Мише всего один год и у него диагностировано генетическое заболевание - первичный иммунодефицит, синдром Вискотта - Олдрича. Мальчик уже перенес пересадку костного мозга, но возникли осложнения. Нужна еще одна трансплантация и дорогостоящие лекарства.

Слова благодарности от мамы Миши: "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Я от всей души благодарю Вас за помощь моему сыну! Ваши добрые сердца совершили настоящее чудо! Сбор средств на лечение Мишеньки закрыт! Теперь он сможет пройти терапию специальными препаратами и перенести повторную пересадку без серьезных осложнений! Я желаю каждому из Вас крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть Ваши детки всегда будут здоровы, а на жизненном пути Вам встречаются такие же милосердные и отзывчивые люди, как Вы! С уважением, мама Миши".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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