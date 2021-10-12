Росгвардия предложила ужесточить выдачу лицензий на оружие

Выданное ранее оружие могут отобрать

Росгвардия предложила ужесточить проверку перед выдачей разрешения на оружие. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Желающих получить оружие, кроме военнослужащих и госслужащих, должны проверять сотрудники ФСБ и МВД, считает ведомство. Если проверка сочтет человека ненадежным, то ему откажут в выдаче оружия с формулировкой "в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод и возникновением угрозы общественной безопасности".

Крое того, ФСБ и МВД смогут также аннулировать уже выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия.

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