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Росгвардия предложила ужесточить выдачу лицензий на оружие

10:18
  • вторник
  • 12 октября 2021

Выданное ранее оружие могут отобрать

Росгвардия предложила ужесточить проверку перед выдачей разрешения на оружие. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Желающих получить оружие, кроме военнослужащих и госслужащих, должны проверять сотрудники ФСБ и МВД, считает ведомство. Если проверка сочтет человека ненадежным, то ему откажут в выдаче оружия с формулировкой "в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод и возникновением угрозы общественной безопасности".

Крое того, ФСБ и МВД смогут также аннулировать уже выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия.

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