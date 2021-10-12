Умер первый официальный представитель Следкома Владимир Маркин

Причина его смерти не сообщается

Скончался первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Маркин. Об этом во вторник, 12 октября, рассказали в ведомстве.

23 ноября 2021 года Маркину исполнилось бы 65 лет. Причина его смерти не сообщается.

Благодаря неординарным решениям, грамотному подходу и прогрессивным взглядам Маркина Следственному комитету удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации в соответствии с принципами гласности, отмечается на официальном сайте ведомства.

Генерал-майор юстиции Владимир Маркин возглавлял управление взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета с июня 2011 года по октябрь 2016 года. Также руководил управлением взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации с сентября 2007 года по июнь 2011 года.

В 2016 году ушел в отставку по собственному желанию, вошел в состав Общественного совета при ведомстве.

Маркин был также известен творческими способностями. Песня "Родина", которую он записал совместно со Стасом Пьехой, входила в ряд хит-парадов. В 2016 году выпустил книгу "Самые громкие преступления XXI века в России".

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