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Госдума на первом заседании распределила руководство 32 комитетами

10:35
  • вторник
  • 12 октября 2021

ЕР поделилась должностями с представителями других партий, рассказал Владимир Васильев

Депутаты Госдумы восьмого созыва определились с руководителями всех 32 комитетов. Об этом во вторник, 12 октября, рассказал руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев.
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Как отметил Васильев, окончательное решение далось нелегко, однако в итоге руководство комитетами было разделено примерно поровну между представителями ЕР и других партий, а не по пропорциональному принципу.

Глава фракции "Единой России" подчеркнул, что все представители партии "хотят работать и выполнять свои обещания перед избирателями", а также "выполнить ту программу, которая стала и называется "народной", в интересах всех и каждого жителя России".

Каждый готов приложить к этому свои усилия, однако должности в руководстве думских комитетов были разделены с другими партиями, которые не набрали такого количества голосов на выборов. Васильев, по его словам, "видел лица своих товарищей, которые остались без должностей", сообщает РИА Новости.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. По их результатам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. По одному месту в Госдуме досталось представителям "Партии Роста", "Гражданской платформы" и "Родины". Оставшиеся пять мандатов получили самовыдвиженцы.

12 октября президент России Владимир Путин примет всех 450 членов Госдумы восьмого созыва в Кремле.

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