Противников вакцинации предложили прививать во сне

По мнению президента Филиппин, "диссиденты" стали проблемой

Сомневающихся в пользе вакцинации надо прививать во сне. Они представляют проблему для общества, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.

"Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются… Мы найдет их в ваших кварталах. Войдем к ним домой и привьем их, пока они спят, и все", - приводит слова Дутерте газета Inquirer.

По данным на 10 октября, полностью вакцинированы от коронавируса 23,1 миллиона жителей Филиппин. Президент рекомендовал тем, кто уже привит, носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять COVID-19.

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