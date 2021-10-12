ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Противников вакцинации предложили прививать во сне

10:29
  • вторник
  • 12 октября 2021

По мнению президента Филиппин, "диссиденты" стали проблемой

Сомневающихся в пользе вакцинации надо прививать во сне. Они представляют проблему для общества, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.
Вирусолог предложил ввести ежемесячные штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19

"Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются… Мы найдет их в ваших кварталах. Войдем к ним домой и привьем их, пока они спят, и все", - приводит слова Дутерте газета Inquirer.

По данным на 10 октября, полностью вакцинированы от коронавируса 23,1 миллиона жителей Филиппин. Президент рекомендовал тем, кто уже привит, носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.