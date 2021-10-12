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В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

10:44
  • вторник
  • 12 октября 2021

80% работников должны привиться от COVID-19 до 10 декабря

Власти Московской области вели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов.
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Вакцинацию обоими компонентами нужно пройти до 10 декабря 80% работникам вышеперечисленных сфер, сообщили в региональном Минздраве.

Ранее в Кремле заявили, что высокий уровень смертности от COVID-19 в России объясняется низким уровнем вакцинации населения.

На прошлой неделе в Подмосковье был выявлен 12 041 случай заболевания COVID-19, что почти на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей, уточняет РИА Новости.

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